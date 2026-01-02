El presidente Javier Milei, entre los líderes mundiales de 2025

El presidente Javier Milei fue destacado por medios internacionales en 2025 como uno de los líderes mundiales más influyentes del año.

En el top de los líderes más influyentes del mundo 2023, la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, quedó en primer lugar, Javier Milei, en el segundo, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el tercer puesto.

Los periódicos británicos MoneyWeek, The Economist y The Telegraph lo ubicaron entre los tres dirigentes más relevantes en sus rankings, consolidando su proyección internacional y posicionándolo como uno de los referentes del escenario político global.

El influyente periódico inglés The Telegraph posicionó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, resaltando la magnitud de las reformas impulsadas en Argentina y su repercusión internacional.

El diario británico subraya el control de la inflación y el superávit fiscal, principalmente, que dan como resultado la estabilización macroeconómica y el cambio de expectativas, todos elementos que lo ubican entre los dirigentes más influyentes del escenario global.

La también británica revista MoneyWeek ubicó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, de acuerdo con la votación de sus lectores.

La publicación destacó como hitos centrales de su gestión la reducción de la inflación y la obtención de superávit fiscal, así como el impacto del cambio de rumbo económico implementado en Argentina y los resultados alcanzados en menos de dos años, con mejoras visibles en la actividad económica y el acceso al crédito.

Por su parte, The Economist incluyó al jefe de Estado entre las dos figuras clave de 2025 a nivel global, destacando su rol como protagonista de uno de los procesos de reformas económicas más observados del mundo.

En esta línea remarca también la fuerte baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el ordenamiento fiscal, así como el impacto de sus políticas pro-mercado en la economía argentina, posicionándolo como un caso central del debate internacional sobre reformas estructurales y liderazgo político en contextos de transformación.