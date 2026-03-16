El presidente Javier Milei encabezó el acto por el 214° aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”

Esta histórica formación fue fundada por el entonces teniente coronel José de San Martín el 16 de marzo de 1812 con el objetivo de defender la independencia del Río de la Plata. Desde 1903 cumple la función de Escolta Presidencial, responsabilidad que mantiene hasta la actualidad.

Estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Cristian Castellanos.