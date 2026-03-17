El presidente Javier Milei en el acto por el aniversario al atentado a la Embajada de Israel: "Fue un cobarde ataque producto del terrorismo iraní" 

Al participar del 34 aniversario del ataque a la sede diplomática ocurrido en 1992, Milei advirtió que "Israel es un aliado estratégico de nuestro país por los valores compartidos" y señaló que la amenaza contra esos valores sigue presente.

"El de la Embajada fue un cobarde ataque producto del terrorismo iraní que dejó una herida imborrable en suelo argentino y en la comunidad judía ya que no se intentó solo destruir un edificio sino que se atentó contra cimientos morales de nuestra sociedad", expresó el mandatario en el acto en el barrio porteño de Retiro.

Milei ratificó su adhesión a la lucha contra el antisemitismo en el mundo y consideró que se ataca a Israel porque desde su esencia lleva como valor a la libertad.

"Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores y combate al terrorismo internacional", sostuvo, y consideró que "mediante el miedo y las amenazas se ha intentado alejar a nuestro país de una nación hermana".

"Tanto el atentado a la Embajada como el atentado a la AMIA -dijo- intentaron cercenar mediante el terror la dignidad moral de nuestro pueblo".

Recordó que la justicia argentina reconoció el carácter de crímenes de lesa humanidad de estos atentados y declaró la inconstitucionalidad del memorándum con Irán, firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En una ceremonia en la que estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el Presidente declaró que "aún queda trabajo por delante" y que su gobierno impulsará "nuevas herramientas jurídicas para dar con los responsables" de los ataques.

Milei advirtió que "frente al terrorismo no puede haber tregua".