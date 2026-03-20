El presidente Javier Milei emprende una gira a Hungría

El jefe de Estado arribará este viernes a las 16 en un vuelo especial a la ciudad de Budapest.

El sábado participará entre las 7 (hora argentina) de un encuentro con su par de Hungría, Tamás Sulyok en el Palacio Sándor.

Posteriormente, a las 8.10, se reunirá con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor)

Por la tarde, a las 12.30 (hora argentina) participará de la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director CPAC Hungría, Miklós Szanth.

A las 15 del sábado, el rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli, encabeza la Ceremonia de entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa” al Presidente Javier Milei.

Allí el Presidente de la Nación dará un discurso y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires, adonde arribará el domingo a las 16.30.