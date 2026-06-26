El presidente Javier Milei disertó en una universidad española y recibió un reconocimiento

El presidente Javier Milei inauguró la segunda edición de los Cursos de Verano CEU–María Cristina, en la Universidad San Pablo de Madrid, y recibió la medalla de honor de la casa de altos estudios, la máxima distinción que la institución otorga.

Durante su intervención, Milei no escatimó en críticas hacia los modelos económicos vigentes en el Viejo Continente, señalando de forma directa que "Europa no puede crecer porque está atestada de regulaciones".

El mandatario advirtió que la obsesión por corregir supuestos "fallos de mercado" mediante la intervención estatal sólo consigue "matar el crecimiento económico".

En este sentido, alertó que el camino del gasto público descontrolado, el ataque a la propiedad privada y las regulaciones asfixiantes en nombre de la "justicia social" son el principio de la decadencia.

"Vengo de un país que estaba repleto de ellas y sé cómo termina esa película; España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina para no repetir nuestra tragedia histórica", enfatizó.

Tras describir un escenario inicial apocalíptico que combinaba los peores indicadores de las crisis de 1975, 1989 y 2001, Milei reivindicó el "ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad", equivalente a cinco puntos del PIB.

En ese sentido, defendió el uso de la "motosierra" para erradicar el déficit fiscal, al que calificó de "profundamente inmoral", logrando por primera vez reducir en casi 50.000 millones de dólares la deuda externa soberana sin recurrir a expropiaciones ni a subas de impuestos que violentasen el derecho de propiedad.

Finalizó su discurso asegurando que "estamos haciendo grande a la Argentina" y con su lema "Viva la libertad, carajo", entre aplausos.

Al evento celebrado en Madrid han asistido figuras políticas españolas y argentinas, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el diputado de Vox, José María Figaredo; y el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia.