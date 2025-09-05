El presidente Javier Milei disertó ante líderes empresariales en Los Ángeles

En una gira en Estados Unidos, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el CEO de VISA, Ryan McInerney y líderes empresariales del Excel.

También se reunió con el presidente del Instituto Milken en Los Ángeles, con quien dialogó con Michael Milken, junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Participaron del encuentro además los empresarios Adam Cohn, ⁠Adam Levinson, ⁠Alesia Haass, ⁠Behdad Eghbali, ⁠Beny Alagem, ⁠Carl Meyer, ⁠Chris Kanoff, ⁠Jae Lee, James Montogomery, ⁠Javier Romo, ⁠Jim Gordon, ⁠⁠Lance Milken, ⁠Matt de Orfano, ⁠Mike Piwowar, ⁠Olivier de Givenchy, ⁠Ryan McInerney y Jay Collin’s.

Previamente, el Presidente y el ministro de Economía se reunieron con la joven ingeniera Noel De Castro, convocada por Estados Unidos para participar de un plan aeroespacial y que podría convertirse en la primera astronauta argentina.

En el encuentro también estuvo el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

La ingeniera biomédica tiene 28 años y es la primera argentina convocada para el proyecto PoSSUM que estudia la dinámica de la atmósfera superior y su papel en el clima global.

En 2027, Noel será parte de la PAM (Private Astronaut Mission) de Axiom Space, que la convertirá en la primera argentina en volar al espacio. La compañía trabaja en coordinación con la NASA y cuenta con apoyo institucional de la CONAE y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El regreso de la comitiva presidencial está previsto para el viernes, antes de las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.