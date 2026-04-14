El presidente Javier Milei diserta en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos

El mandatario cerrará la jornada de análisis de la agenda y de negocios organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, Amcham.

Así, líderes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también empresarios se reunirán para debatir los temas de la agenda nacional.

Este año, Amcham tomó como consigna de debate "una Argentina federal en desarrollo" y buscará analizar desde distintas perspectivas el horizonte económico, agroindustrial, energético, minero, de empleo y salud, entre otros puntos.

Es por eso, que a lo largo de toda la jornada de debate estarán presentes referentes del gobierno, como el titular de la cartera de Hacienda, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, para hablar del lugar de la Argentina en el mundo, entre otros funcionarios.

También el embajador norteamericano en Argentina, Peter Lamelas, analizará la relación estratégica entre EEUU y la Argentina.

Participarán también legisladores nacionales y gobernadores.

Hacia las 18, para el cierre de la jornada de Amcham 2026, está prevista la intervención del presidente Milei.