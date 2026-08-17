El presidente Javier Milei dijo que la gesta sanmartiniana “es fuente permanente de inspiración para todo mi Gobierno”

El jefe de Estado encabezó este lunes el acto por el 176° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martin y destacó “nos dejó un legado inmortal que es una obligación para todos nosotros: seamos libres, que lo demás no importa nada”.

“Su lugar en nuestra historia no puede ser más alto, nos liberó del yugo español”, manifestó en el discurso que dirigió en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, después de dejar una ofrenda floral al pie del monumento al Libertador.

El Presidente destacó que “la gesta sanmartiniana es fuente permanente de inspiración para todo mi Gobierno”.

Advirtió que "hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos" y destacó el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía.

“Vamos a dar la batalla por la libertad donde sea necesario sin importar el costo. Porque eso es lo que el país hoy necesita: libertad, crecimiento, orden y prosperidad. Y un Gobierno comprometido con defender estos principios, aun cuando todo el mundo se oponga a ellos”, sostuvo.

En ese contexto, señaló que “es la única forma de hacer nuestra Nación grande nuevamente” y dijo que “Argentina todavía no es el país más libre del mundo, pero sí puede serlo”.

“Sabemos que este camino es arduo, y sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos”, advirtió.

“Porque si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”, afirmó el Presidente.

En ese sentido, agregó: “Creemos que cuando la voluntad es firme y la dirección es clara, no hay más opción que seguir adelante, porque hoy no tenemos un pasado al que regresar, porque ya sabemos dónde nos conduce”.

“Hoy tenemos que tener la libertad como mandato, y seguir el camino de nuestro padre fundador”, sostuvo y dijo que “por eso todo nuestro esfuerzo debe ir a preservar en todos los frentes el mayor legado del General San Martín: una patria libre y un pueblo floreciente”.

El jefe de Estado expresó que “no hay mejor forma de honrar su memoria que convertirnos en el mejor país que podemos ser”.

En el acto participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, integrantes del Gabinete Nacional, funcionarios, autoridades del Congreso de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires.

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