El presidente Javier Milei dijo que el episodio de espionaje ruso “es sólo la punta del iceberg”

El presidente de la Nación se refirió así en relación a la investigación que reveló operaciones de prensa en su contra, y afirmó que irán “a fondo en la búsqueda de los autores”.

"El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia", dijo Milei a través de X.

"Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son sólo la punta del iceberg de algo mucho más grande", agregó.

Para cerrar, Milei aseveró: "Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal".

En consonancia, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Nacional también se expresó sobre el tema.

"Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses, y es la existencia de una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Milei", resumió.

"Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista. Debe haber algunos preocupados hoy...", completó.