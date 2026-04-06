El presidente Javier Milei destacó que el ahorro y una sociedad trabajadora traerá como consecuencia el progreso

En un texto en homenaje al padre de la economía moderna, Adam Smith, el mandatario expresó que su obra "resalta como virtudes la laboriosidad y el ahorro" y destacó que "la adscripción al trabajo permite explotar los rendimientos crecientes".

"Lo mismo pasa con el ahorro -subrayó-, ya que éste al aumentar permite una mayor inversión, mayor capital per-cápita y por ende mayor producción.

Milei añadió que "una sociedad trabajadora y frugal progresará, mientras que en aquellas sociedades con valores opuestos se hundirán".

El Presidente también trazó un paralelismo con lo ocurrido en Escocia tras unirse a Inglaterra: "Ante la mejora de las condiciones económicas, apareció un grupo de parásitos que en nombre de la igualdad querían apropiarse por medio de la fuerza del fruto del trabajo ajeno".