El Presidente Javier Milei desde Estados Unidos: "Voy a seguir haciendo las cosas que yo creo que son justas"

Luego de su disertación en el Instituto Milken en Los Ángeles, el mandatario aseguró que entiende el malestar de la gente pero afirmó que la economía comenzó a dinamizarse.

"No me voy a enojar con la gente porque la gente tiene razón. Entiendo el malestar que derivó de las cosas que pasaron en el primer semestre", sostuvo el Presidente en una entrevista televisiva.

No obstante, explicó que empiezan a verse signos de recuperación de la actividad económica y que, entre otras mejoras, "se está recuperando el crédito".

Milei también se refirió a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, respecto a su patrimonio y declaró que confía plenamente en él y que "tiene las cosas en orden".

"Mi lealtad es a mis valores morales. No hay lealtad a las personas que violenten los valores morales. Las cosas que me presentó Manuel estaban bien, y (la presentación de su patrimonio) es algo inminente", afirmó.

Además, criticó al periodismo por mentir, dijo que "una reputación se construye con los años y que el periodismo se arroga la potestad de arruinarle la vida a una persona con mentiras".

En otro orden, el jefe de Estado declaró que no gobierna "por la imagen" sino que gobierna "para hacer el mejor gobierno de la historia".

"No voy a dejar de hacer lo que está bien. Voy a seguir haciendo las cosas que yo creo que son justas", añadió, y aseveró que el poder no lo cambió ni lo cambiará.

Milei se refirió a la situación laboral en el país y aseguró en ese sentido que "si bien se expandieron mucho los empleados no registrados, para eso se envió ley de modernización laboral, para que los que están en el sector informal estén en el sector formal".

Agregó además que como todavía no se terminó de recomponer el capital de trabajo la economía no dinamiza.

También subrayó que el número de pobreza "se redujo a la mitad, y la indigencia a un tercio".

El jefe de Estado ratificó su decisión de mantener este rumbo. "Soy el único que tuvo el coraje de ponerlo en marcha".

También pidió "desterrar la mentira de que la actividad se destruye" cuando "el consumo está en su máximo histórico así como las exportaciones".