El presidente Javier Milei desarrolla una jornada de reuniones en la Casa Rosada

El Jefe de Estado mantiene una agenda de actividades que incluyó encuentros diplomáticos, humanitarios y vinculados al sector energético, acompañado por funcionarios del Gabinete nacional.

El mandatario recibió al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, quien presentó sus cartas credenciales durante un acto realizado en el Salón Blanco. Del encuentro participó el canciller Pablo Quirno.

El documento formal acredita oficialmente al diplomático para representar a su país ante el Estado argentino.

En la misma jornada, el mandatario argentino recibió a los hermanos David y Ariel Cunio, ciudadanos argentinos que habían sido secuestrados por el grupo Hamas el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz y que recuperaron su libertad en octubre de 2025.

En la reunión también estuvieron presentes el canciller Quirno y Leah Soibel, fundadora y directora ejecutiva de la agencia de noticias Fuente Latina.

Finalmente, el Presidente encabezó una reunión con directivos de la empresa MidOcean Energy, en el marco de la agenda de trabajo vinculada al desarrollo del sector energético.

Participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Por parte de la compañía asistieron Venter de la Rey, Thomas Wheeler, Vahid Farzad y Jason Klein, mientras que también estuvieron presentes Marc Patsy y Valenti Sabate, de Black Limited.

El encuentro se enmarcó en el diálogo con inversores y actores clave del sector energético.