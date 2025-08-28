El Presidente Javier Milei denunció las "burdas operetas difamatorias"

El presidente Javier Milei volvió a denunciar este jueves las "burdas operetas difamatorias" de la casta para frenar el proceso de cambio que vive el país.

Así lo manifestó en su discurso durante la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) en el Hotel Alvear.

Para el primer mandatario, las denuncias de esta semana se produjeron en un "contexto de burdas operaciones difamatorias y dependerá de la Justicia esclarecerlo".

"Una opereta de la casta, una casta enquistada estado para defender privilegios, para frenar el proceso de cambio", enfatizó.

Tras recordar que hace un año, en el último encuentro de la entidad, había hablado de "ruidos en el mercado", enfatizó que "el tiempo terminó dándome la razón".

En otro orden, aseguró que "estamos avanzando en terminar con las retenciones" y adelantó que después será el turno del impuesto al cheque

"Somos el único gobierno que se comprometió a bajar impuestos y bajamos 2,5 puntos del PBI, bajamos la deuda en 50.000 millones de dólares", remarcó.

Y reiteró que "vamos a vetar cualquier cosa que invente el Congreso".

"Una vez superada la instancia electoral, la tasa de interés volverá a bajar", prometió y adelantó que "para mitad del año que viene la inflación habrá sido historia".

En otro orden, remarcó que "es lógico que haya turbulencias, el status quo está de salida y lo sabe".

"Todo marcha acorde al plan", explicó y pronosticó: "vamos a ser el país más grande del mundo".