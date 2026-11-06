El presidente Javier Milei defendió su política económica ante la Sociedad Rural

El presidente Javier Milei participó este viernes de la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el predio de Palermo, donde destacó las reformas de su Gobierno, el papel del sector agropecuario y las perspectivas de crecimiento económico.

Durante su discurso, el mandatario reafirmó su intención de avanzar en la reducción de las retenciones al campo, con el objetivo de eliminarlas a largo plazo.

“Las cuales nosotros hemos ido bajando y que nuestro plan de largo es que desaparezcan”, expresó.

En ese sentido, destacó que su administración redujo impuestos por el equivalente a casi cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y eliminó la brecha cambiaria que había alcanzado el 200%.

“Hicimos el ajuste fiscal bajando el gasto, no subiendo impuestos”, sostuvo.

Milei también hizo referencia a Tesla y señaló que la compañía inaugurará en la Argentina el próximo 20 de noviembre.

La mención surgió durante una reflexión sobre sus encuentros con Elon Musk y la importancia de la innovación empresarial.

En materia de inversiones, aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula solicitudes por más de US$210.000 millones, con proyectos vinculados a la energía, la minería y la industria.

También destacó los acuerdos comerciales y la apertura de nuevos mercados internacionales.

El Presidente defendió la apertura económica como una herramienta para impulsar las exportaciones, la competitividad y el empleo.

“Una empresa argentina con 50 millones de clientes es una empresa muy pequeña en comparación con la misma empresa con 8.000 millones de consumidores”, afirmó.

Sobre la situación económica, señaló que la actividad acumula un crecimiento superior al 10% desde diciembre de 2023 y destacó que la inflación anual pasó del 211% a alrededor del 30%.

Además, remarcó que su Gobierno eliminó más de 18.000 regulaciones.

En relación con el contexto internacional, Milei descartó modificar su política fiscal. “No cuenten conmigo, no hay sustituto para la buena política económica”, afirmó.

El mandatario también reivindicó el papel de los empresarios y productores en la generación de riqueza. “Por eso cuando digo que quiero más empresarios estoy diciendo que quiero más empleo, más oportunidades y mejores ingresos para todos los que trabajan”, expresó.

Finalmente, ratificó su compromiso con la continuidad de las reformas estructurales y la mejora de la competitividad.

“Nuestro compromiso es seguir sacando obstáculos y diseñando reformas duraderas que resistan el paso del tiempo”, concluyó.