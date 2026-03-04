El Presidente Javier Milei defendió su política de desregulación e instó a las empresas a invertir en el país

El mandatario celebró que la compañía haya decidido invertir en el país y afirmó que "semejante inversión se da en un contexto favorable a la iniciativa privada", algo que su gobierno fomenta, dijo, "desde el primer día".

Milei expresó que "siempre es un placer hablar de nuevas inversiones" y sostuvo que son "pequeños pasos pero importantes hacia el país que soñamos y que estamos construyendo".

El Presidente explicó que se trata de la decisión de Prisma, Upay y Texpert por parte de Visa, “una decisión estratégica que apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país, incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica y acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios”.

Añadió que “en pocas palabras, estamos hablando de algo que, de manera directa o

indirecta, le va a mejorar la vida a los argentinos. Esto es así porque la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios. En última instancia, en un beneficio para todos los consumidores”.

En este caso, precisó, la inversión, tendrá un efecto positivo en la economía permitiendo que el dinero fluya mejor entre las personas.

“Esto es fundamental para que una economía crezca. Cuanto más eficiente y barato es el traspaso de dinero de unas manos a otras más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones y prestándose dinero unos a otros”, recalcó.

"Son medidas a favor del libre mercado", indicó, y añadió que "la inversión fomenta la competencia en beneficio para todos los consumidores permitiendo que el dinero fluya mejor".

"Es fundamental -acotó el Presidente- para que la economía crezca".

El mandatario agregó que su administración creó "las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada" y remarcó el "respecto inclaudicable a la propiedad privada".

En ese sentido, explicó que ese respecto se traduce en la baja de impuestos y en la desregulación de la economía.

“Suena como abstracto hablar de la propiedad privada, pero cada vez que bajamos impuestos, cada vez que bajamos la inflación y cada vez que desregulamos, les estamos devolviendo la propiedad privada, es una forma de restaurar la propiedad privada. Los impuestos es más fácil porque es el robo directo, es como el ladrón estacionario el Estado, por eso lo estamos corriendo”.

De este modo, "la economía florece", destacó, y aseguró que "es la única manera de promover el desarrollo".

En el acto en la sede de la firma, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.