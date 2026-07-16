ANIVERSARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO

16/07/2026

El presidente Javier Milei defendió el proyecto de propiedad privada

El jefe de Estado destacó la importancia de la iniciativa que se encuentra en el Senado, al señalar que “es lo que nos va a convertir en una potencia nuevamente”.

“Respetar el derecho de la propiedad es lo que nos va convertir en una potencia nuevamente”, expresó durante su discurso en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Afirmó que “aquellos que se opongan al derecho de propiedad son los enemigos del progreso”, y manifestó que “son los responsables de la decadencia de la Argentina”.

Remarcó, en ese contexto, que “ésos son los que nos hundieron”.

Javier Milei cuestionó a los gobiernos anteriores que vulneraron los derechos de propiedad y ponderó el envío de la ley al Congreso para proteger esos derechos.

 

 