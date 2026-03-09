El presidente Javier Milei declaró que se siente "el presidente más sionista del mundo"

El jefe de Estado disertó en una yeshiva en Nueva York y reafirmó su apoyo a Israel.

Milei ofreció una exposición ante estudiantes y miembros de la comunidad judía en el marco de su gira internacional por Estados Unidos.

Durante su intervención, el mandatario argentino volvió a manifestar su respaldo a Israel y a Estados Unidos en medio de la actual escalada de tensiones en Medio Oriente, marcada por la guerra con Irán, y aseguró: “Vamos a ganar”.

La actividad tuvo lugar en el auditorio Lamport de la universidad, una de las instituciones académicas judías más importantes del mundo.

En su exposición, Milei abordó cuestiones económicas y geopolíticas, y sostuvo que el actual escenario internacional no responde únicamente a factores energéticos, sino también a disputas estratégicas más amplias.

La presencia del mandatario en la institución forma parte de una agenda que incluye reuniones con empresarios, referentes políticos y representantes de la comunidad judía en Estados Unidos.

En la jornada previa, Milei visitó en el barrio de Queens la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder histórico del movimiento Jabad Lubavitch, donde realizó una oración privada junto a miembros de su comitiva.

Tras su participación en la universidad, el presidente tiene previsto asistir a la gala anual organizada por el medio judío The Algemeiner, un evento que reúne a dirigentes políticos, empresarios y figuras públicas vinculadas al apoyo internacional a Israel.

La visita a Nueva York continuará con encuentros con líderes financieros y actividades destinadas a promover inversiones en Argentina, antes de viajar a Chile para asistir a la asunción presidencial de José Antonio Kast.