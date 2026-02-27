El presidente Javier Milei declaró que la ley penal juvenil salda "una deuda histórica"

La Oficina del Presidente celebró la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

“Con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XX”, sostuvo en un texto difundido por sus redes sociales.

La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto, expresó.

El presidente Javier Milei destaca la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas.

El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada, declaró el jefe de Estado en una misiva que lleva su firma.