El presidente Javier Milei declaró que espera el fin de “40 años de opresión y de violaciones de los derechos humanos en Irán"

En un comunicado que lleva la firma del primer mandatario argentino, el Gobierno celebró la operación conjunta llevada adelante por los Estados Unidos e Israel que resultó en la eliminación de Alí Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán.

En el texto, el jefe de Estado calificó a Ali Khamenei como "una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad".

"Sus atrocidades -agrega el Presidente en el texto- no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo. La República Argentina ha sido objetivo de tan solo uno de sus actos terroristas, el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos en nuestro suelo".

"Según determinó la Justicia argentina, se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán", añade el documento.

El Presidente afirmó que "la búsqueda de Justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen".

"La República Argentina espera que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia", finaliza el texto difundido este sábado.