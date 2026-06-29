El presidente Javier Milei declaró que el antisemitismo "lejos de retroceder luego del holocausto se reorganizó"

En un discurso ante la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, el primer mandatario consideró que no hay neutralidad posible ante este fenómeno y consideró que "América Latina puede tomar partido de forma clara".

Tras asegurar que el antisemitismo “ha echado raíces en nuestro continente”, sentenció que -no obstante- se observa "un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose" en cada elección presidencial de los países vecinos.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe del Estado recordó los atentados sufridos en Buenos Aires en 1992 y 1994, a los que definió como actos "cobardes y criminales".

"No se me ocurre mejor lugar para que nos reunamos a hablar de Israel y el antisemitismo, la libertad y los valores de Occidente", sostuvo ante un auditorio integrado por legisladores, aliados políticos, embajadores y líderes religiosos.

"El antisemitismo, lejos de retroceder luego del holocausto, se reorganizó. Pasan las décadas, los símbolos, pero la causa permanece intacta. Es una ideología que ama la muerte y busca destruir los fundamentos de la libertad", expresó.

Para el Presidente, "este fenómeno del odio muta pero no muere y no es nuevo".

Milei mencionó al régimen de "Teherán, a Hamas, al Hezbollah y a la red de cómplices que los sostienen" y aseveró que "la estructura del odio es la misma y la respuesta debe ser sostenida sin tregua a lo largo del tiempo".

También advirtió que "el antisemitismo no es un probema exclusivo de las comunidades judías" sino que "el odio a los valores que hicieron grande a Occidente están ganando terreno".

"Combatir el antisemitismo excede defender a un pueblo, es defender la moral que está en la base de nuestra civilización", agregó, y atribuyó ese fenómeno a una "alianza entre la izquierda y el terrorismo".



