El presidente Javier Milei cuestionó la corrupción en parte del empresariado y en medios de comunicación 

“Meterse con el entramado de corrupción no es gratis”, advirtió el jefe del Estado durante una disertación.

El presidente Milei criticó a los periodistas corruptos por no reflejar lo que consideró los verdaderos datos de la economía.

“Aún arreglando el problema fiscal, el quilombo podía explotar igual”, dijo durante su charla sobre el economista inglés John Keynes en el Palacio Libertad.

Para Milei, “la naturaleza del ajuste que se está realizando es bien liberal, porque la verdadera presión fiscal es el tamaño del Estado”

“Endeudarse no estaba disponible; y tampoco íbamos a hacerlo porque era inmoral. Porque es la fiesta de hoy pasársela a otras generaciones”, añadió.

“Otra alternativa, la que hacían siempre, era subir impuestos. Pero la única salida viable era reducir el gasto público y es lo que hicimos”, continuó.

Milei destacó: “Bajamos cerca de 20 impuestos y eliminamos algunos; y con eso recuperamos más de 7,5 puntos del PBI”.

“La consecuencia de dejar de afanarle a los argentinos hizo que la pobreza bajara de 57 a 28. Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, y en el medio sacamos a 14 millones de la pobreza”, cerró.