El presidente Javier Milei convocó a reunión de Gabinete tras el resultado electoral bonaerense

El presidente Javier Milei mantendrá una reunión de Gabinete este lunes por la mañana. El encuentro fue convocado para las 09:30 horas y se realizará en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El periodista Hernán Mundo informó que se espera la presencia de prácticamente todos los ministros y secretarios presidenciales de más alto rango, aunque señaló que habrá otra reunión por la tarde en la que asistirán aquellos funcionarios que no alcancen a hacerlo durante las primeras horas de la mañana, antes de que abran los mercados.

En particular, estarán los integrantes de la cúpula política del Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El objetivo estará puesto analizar lo que sucedió en los comicios bonaerenses y en repensar la estrategia de cara a los comicios de octubre, que son clave para que el Ejecutivo alcance la representación necesaria en el Congreso para poder impulsar las reformas que propone.