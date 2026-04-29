El presidente Javier Milei consideró "fundamental exterminar la inflación"

El jefe de Estado afirmó que la inflación “distorsiona el funcionamiento de los precios” y aseguró que es “una cuestión moral, porque es un robo, por eso hay que exterminarla”, al cerrar la Expo EFI 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

Sostuvo que cuando se hizo cargo del Gobierno “lo primero" que tuvo que hacer "es estabilizar la economía”.

“La clave fue tocar la emisión monetaria e hicimos esto respetando los contratos. Ni se defaulteo, ni hicimos Plan Bonex, ni reperfilamiento, Se honraron las deudas, se respetó el derecho a la propiedad a rajatabla”, remarcó.

En ese contexto, indicó: “Nosotros decidimos un camino más largo, pero respetando el derecho de propiedad. Y lo hicimos bajando impuestos. Somos el único gobierno que bajó 2 puntos y medio del PIB en impuestos. Bajamos 20 impuestos. Eso no lo vieron nunca”.

“Lo importante para el crecimiento es haber evitado la hiperinflación y comenzar un descenso sostenido de la inflación”, remarcó el Presidente.

“Es fundamental bajar la inflación para que funcione mejor el sistema de precios, entonces se produce una mejora en la asignación de recursos y se toman decisiones que tienen más sentido”, afirmó.

Expresó que "la inflación es al sistema de precios lo mismo que el ruido a

la comunicación, distorsiona el funcionamiento de precios. Es fundamental bajar la inflación para que mejore el sistema de precios. Además, con la inflación hay una cuestión moral porque es un robo, por eso hay que exterminarla”.

En otra parte de su exposición, dijo que el otro punto para el crecimiento “es haber achicado el déficit fiscal. Es importante porque aumentó el ahorro de la economía desde el lado del sector público”.

Manifestó que los efectos positivos asociados a la estabilización son “bajar la inflación, aumento del ahorro, caída del riesgo país para que haya inversiones. Son los efectos de la estabilización”.

“La estabilización es un elemento crucial para empezar a crecer”, expresó.

Además destacó que “el empleo también subió”.

“Puede ser que no les guste el tipo de empleo, cayeron los registrados y subieron los independientes, por eso sacamos la ley de Modernización Laboral", expresó.