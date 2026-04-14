El presidente Javier Milei celebró el primer aniversario de la salida del cepo

“Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas”, aseguró el Presidente en un mensaje en la red X..

Según Milei, “el cepo cambiario era una aberración. Obligaban a liquidar los dólares al precio que ellos decidían, fijaban el tipo de cambio desde su escritorio y enviaban a la gente a los mercados paralelos. Mientras tanto los degenerados fiscales del régimen y sus amigos vaciaban el Banco Central​​​​​​​​​”​​.

“Levantar el cepo requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción”, resaltó, y aclaró que “sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis”.

Después del 14 de abril de 2025, recordó, “a pesar de la campaña de miedo de los periodistas ensobrados y los profetas del caos de siempre, el dólar no se disparó”.

“El BCRA acumuló una gran cantidad de reservas. Hubo y hay rachas históricas de compras de USD por parte del BCRA”, resaltó y advirtió que “los mismos que pronosticaron el apocalipsis hoy guardan silencio. Como siempre”.

Para el Presidente, “la salida del cepo no fue una medida técnica. Fue una declaración de principios. Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero”.

“Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos”, agregó, y proclamó: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”.