El presidente Javier Milei celebró el aumento de la actividad económica y culpó al kirchnerismo por no haber crecido más

"Argentina avanza", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Milei criticó "a los profetas del caos" al asegurar que no les iba a agradar el dato positivo de la economía difundido esta tarde por el INDEC.

"Al observar la serie -sostuvo el mandatario- queda en claro que el riesgo kuka no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real".

Y agregó que "si no hubiera sido por su intención de destruir todo" Argentina "hubiera crecido un siete por ciento".

El Indec informó que el incremento del EMAE fue de 3,5 por ciento interanual y 4,4 por ciento cuando se compara el promedio anual de 2025 con el de 2024.

Con relación a igual mes de 2024, once de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, entre los que se destaca agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% interanual impulsado principalmente por el fuerte crecimiento en la producción de trigo.

Tanto el indicador desestacionalizado como el de tendencia-ciclo se ubicaron en máximos históricos en el último mes del año pasado.