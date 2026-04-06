El presidente Javier Milei cantará en un show benéfico del diseñador Roberto Piazza

El presidente Javier Milei se subirá nuevamente a un escenario el próximo 9 de junio para participar en un desfile benéfico organizado por el diseñador Roberto Piazza. En el evento, que se llevará a cabo en Señor Tango (CABA) a las 21:00 horas, el mandatario interpretará el blues "La flor más bella", de Memphis la Blusera.

Al respecto, el diseñador de moda, actor y cantante, Roberto Piazza, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "Fátima Flores formará parte del espectáculo desfilando con un vestido de novia diseñado especialmente para la ocasión, en una puesta en escena que incluirá a cientos de artistas y bailarines del Teatro Colón".

Piazza, además, dijo que "la gala tiene como objetivo principal recaudar fondos para la Fundación Roberto Piazza, dedicada a la lucha contra el abuso sexual infantil y la violencia familiar".