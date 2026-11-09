El presidente Javier Milei calificó de "estremecedora" la visita del papa León XIV

Milei expresó su gratitud y emoción por la llegada del Sumo Pontífice, un acontecimiento que describió desde una perspectiva tanto personal como institucional.

"He tenido la dicha de haberlo conocido en Roma, pero recibirlo en nuestro suelo es algo verdaderamente estremecedor", confesó el Presidente.

Al recordar el momento del arribo de León XIV, detalló: "Cuando empecé a ver que bajaba la escalera fue una emoción muy fuerte", y calificó como "algo muy conmovedor" el poder "agradecerle que haya decidido venir".

Al evaluar el contenido de las alocuciones papales, Milei elogió la intervención del Pontífice catalogándola como una "ponencia superlativa".

Aunque aclaró que "hay muchos elementos de muchísimo valor" que prefiere "guardar para mí", destacó haber apreciado "cosas muy valiosas" en el mensaje del Santo Padre.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado explícito a preservar la figura del Papa de las disputas partidarias de la coyuntura local, instando a "dejar su mensaje afuera de la lectura política".