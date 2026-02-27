El presidente Javier Milei calificó como "histórico" el apoyo a la nueva ley laboral

En sus redes sociales, el jefe de Estado declaró: "Histórico, Tenemos modernización laboral. Viva la Libertad Carajo".

El Senado convirtió en ley este viernes la nueva ley de modernización laboral por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.

Por su parte, Patricia Bullrich acusó a los gobiernos peronistas de haber sacado a miles de trabajadores del sistema.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza declaró que "en nombre de los trabajadores se mandó a la informalidad a miles de trabajadores" y consideró que "eso es una estafa moral".

En su discurso de cierre durante el debate sobre la modernización laboral, Bullrich advirtió que el gobierno de Javier Milei intenta con esta ley "desarmar una falsa moral".

"Nosotros intentamos corregir para dar certeza previsibilidad a los trabajadores y a las empresas en un país que necesita tener más empleo", subrayó.

La senadora denunció a la "estructura político sindical que siempre jugó en tándem" y afirmó que "los paros siempre fueron para los gobiernos que no eran peronistas".

Añadió que durante los gobiernos peronistas "millones quedaron afuera del trabajo y del progreso, con cada vez más empleo público".

También criticó a su par del justicialismo, José Mayans, al asegurar que pertenece a una "provincia feudal, Formosa, que no tiene empresas y por defender una lógica que destruyó el empleo".

Bullrich aseguró que "no hay empleo si no hay inversión" y que "crear una empresa es casi imposible en Argentina".

Agregó además que "con litigio y conflicto no hay trabajo y con un país que no crece tampoco".

"La mejor política social no era un plan, es generar condiciones para que haya posibilidades de inversión y de trabajo", señaló, y calificó al peronismo como "los gerentes de la pobreza".

El jefe de la bancada del peronismo, José Mayans, justificó el voto en contra de su espacio al considerar que la ley "perjudica directamente al trabajador" y es "abiertamente inconstitucional".

Con insultos hacia sus adversarios políticos, Mayans cuestionó la política económica de la administración actual y negó que esta ley permita la generación de empleos.