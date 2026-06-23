El presidente Javier Milei aseguró que Argentina "está generando las bases de un milagro económico"

El primer mandatario reivindicó los datos difundidos por el INDEC que indican un crecimiento de la economía del 2,3 por ciento en el primer trimestre del año.

El PBI avanzó 0,7% frente al trimestre previo y creció el consumo privado gracias a los bienes importados.

"Abróchense los cinturones porque Argentina empieza a ser grande nuevamente", exclamó el Presidente ante un auditorio colmado por dirigentes y funcionarios de su gabinete.

En una disertación en la Fundación Faro, Milei fustigó a quienes se "empecinan en ocultar" este nuevo récord y afirmó que "inexorablemente" la inflación "será aniquilada".

"Estamos llevando a cabo cambios trascendentales para la vida presente y futura de los argentinos", sostuvo, y marcó la "divergencia cada vez más profunda entre lo que realmente sucede y lo que es informado al público por medios desprovistos de honestidad intelectual".

Añadió que "dentro de la cantidad de barbaridades que hemos escuchado y padecido en este último tiempo, una de ellas es que la economía estaba hundida inmersa en una depresión y que el consumo estaba destruido".

"Hoy se cayeron todas esas mentiras, hoy se publicó el dato del PBI y batimos un nuevo récord histórico en producción", indicó.

"Al mismo tiempo, ese dato, si lo tomamos en la comparación desestacionalizada, la economía se expandió a un ritmo de un 0,7 por ciento y a una tasa del 3 por ciento anual".

El Presidente expresó que "parece un número escueto y humilde pero cuando uno mira la historia argentina, los 100 años previos, y cuando llegamos al poder esa tasa era menos del 1 por ciento".

"Es decir que en nuestro peor trimestre el crecimiento es más grande que lo que pasó en los últimos 100 años de la catástrofe populista socialista", remarcó.

El mandatario declaró que "los medios se empecinaron en ocultar sistemáticamente sobre el crecimiento de la economía, se encargaban de mostrar solamente las comparaciones interanuales para mostrar solo datos negativos".

"Hubo un empecinamiento en siempre mostrar los datos de la peor manera en supuestos medios de comunicación que supuestamente están aliados con la idea de libertad, que no están aliados con nada, sino con robar por la política y extorsionar vía sistema judicial", subrayó.

También acusó a medios, políticos y empresarios de llevar a cabo "todo tipo de peripecias para generar terror".

"A pesar de eso logramos superar ese ataque de la política que intentó llevarse puesto al gobierno", dijo Milei en alusión a los ataques especulativos ocurridos en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

Antes de su discurso, el jefe del Estado recibió el premio Julio Argentino Roca en reconocimiento a la decisión política y a las reformas implementadas para la modernización del Estado.

El evento reunió a referentes del pensamiento liberal internacional como David Friedman, Alberto Benegas Lynch, Agustín Laje y Martín Krause.

Durante la jornada, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, a quien el Presidente felicitó, presentó su libro La Batalla por la Macroeconomía.