El presidente Javier Milei arribó a Suiza y mañana inicia su actividad en el Foro de Davos

El jefe de Estado llegó a Davos, Suiza, donde este miércoles expondrá ante el Foro Económico Mundial y hasta el jueves desarrollará una agenda que incluye reuniones con empresarios y líderes mundiales.

El Presidente está acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Al llegar a Davos, Milei publicó una foto en sus redes sociales en la que se lo ve en un paisaje nevado acompañado por la delegación, vistiendo un mameluco de YPF.

Como parte de la agenda que desarrollará este miércoles en Suiza, el jefe de Estado expondrá ante el Foro Económico de Davos y participará del Country Strategy Dialogue on Argentina.

Además mantendrá reuniones con CEOs de empresas y bancos internacionales y un encuentro con autoridades del Foro Económico Mundial.

El jueves, en tanto, asistirá a la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump, antes de iniciar el regreso al país junto a la comitiva oficial.