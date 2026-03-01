El presidente Javier Milei anunció un paquete de reformas estructurales en materia comercial, judicial, educativa y en el sistema político-electoral

En su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario declaró que las propuestas se aplicarán en los próximos nueve meses.

"Cada ministerio ha elaborado 10 paquetes de reformas estructurales todos los meses presentaremos un paquete" y que vendrán nueve meses de esas reformas para rediseñar la estructura de la Argentina", explicó.

Milei anunció que las reformas que enviará al Congreso responden "al mandato que la sociedad" le dio a su gobierno tras las elecciones legislativas de octubre "con el Congreso tuvo una composición tan reformista como esta".

Desde el estrado de la Cámara de Diputados, el mandatario intercaló tramos de su discurso en responder a las interrupciones de los legisladores de la oposición, a los que llamó "ladrones" y "golpistas".

El jefe del Estado adelantó que en lo que resta de su mandato se dedicará a "examinar la organización jurídico social" y a "construir una arquitectura nueva".

Precisó que elaborará un paquete de leyes entre las que enumeró una reforma del Código Civil y Comercial, del Código Penal, del Código Aduanero, el sistema electoral y de financiamiento de los partidos políticos.

También anunció cambios en el sistema educativo, impositivo, productivo y, especialmente, en el Poder Judicial.

Milei precisó que se eliminarán barreras al comercio para dar "rienda suelta a la industria" y para que "puedan producir y generar empleo".

Además, mencionó una reforma a nuestro esquema impositivo que conlleva menores impuestos, una mayor apertura económica, una reforma al Código Aduanero y la ratificación del acuerdo con Estados Unidos, además de firmar mayores tratados internacionales.

Milei especificó que se buscará derribar las barreras legales que "se interponen entre la sociedad y su riqueza".

En ese sentido, anunció que se abrirá la explotación del cobre, del litio, de la pesca, de los hidrocarburos convencionales y no convencionales y aclaró que se cuidará "un marco legal robusto con cuidado pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos".

También adelantó cambios al sistema electoral y financiamiento de los partidos políticos.

"Vamos a cambiar cómo se financian los partidos políticos para brindar transparencia y eliminar la influencia de mafias y los narcos en asuntos del Estado", exclamó.

Milei sostuvo que pretende también una reforma judicial para que sea "más ágil y justa" y modificaciones en el sistema educativo.

El Presidente aseguró que "la malaria terminó" y prometió una Argentina en crecimiento.

"La sociedad se inoculó en octubre", sostuvo el mandatario al asegurar que concluyó en Argentina la etapa más difícil tras los comicios legislativos en los que su espacio político se impuso holgadamente ante el peronismo.

En el primer tramo de su discurso, cargó duro contra la oposición y contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la que definió como "chorra" y aseguró que continuará presa.

El Presidente se dirigió a los legisladores del justicialismo a quienes llamó "ladrones","ignorantes" y "golpistas".

"A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, manga de ladrones delincuentes; por eso tienen a la suya preso", exclamó desde el estrado.

Milei enumeró lo que definió como "una combinación" de tres factores como el desequilibrio monetario, un Banco Central en quiebra e indicadores sociales peores a los de 2001.

"Un combo -dijo- que nos hubiera convertido en Venezuela".

Milei señaló que "hace tan solo dos años Argentina estaba en situación de crisis terminal y su continuidad como país estaba en juego".

"Estábamos atrapados por codicia y cobardía de los políticos de siempre", sostuvo.

Cuestionó la fórmula que usó el justicialismo para erradicar todos los males y que siempre fracasó.

"Hoy sabemos que hay camino hacia adelante y sabemos que es posible tomarlo", subrayó.

"Hoy no solo dejamos de sentirnos como perdedores sino que sabemos que podemos hacer grande a la Argentina nuevamente", remarcó.

Añadió que "en tan solo unas pocas semanas se fueron cumpliendo todas las promesas de campaña".

Enumeró la aprobación del primer presupuesto sin déficit fiscal, afirmó que "se terminó con el endeudamiento inmoral que le pasaba la cuenta a las generaciones futuras" y con la emisión monetaria cuyo resultado era una inflación que golpeaba a los más vulnerables".

También ponderó la aprobación de la ley penal juvenil, de modernización laboral y de inocencia fiscal.

El discurso estuvo cargado de menciones a la oposición. El Presidente interrumpió en varias ocasiones su mensaje para contestar varios de los reproches que provenían de las bancas del kirchnerismo.

"Ustedes que usaron los planes sociales...no saben sumar... escondían detrás de causas justas a un montón de delincuentes", sostuvo, y luego, al retomar su discurso, explicó que los planes sociales no son una solución de fondo sino una transición.

Cada una de las respuestas del Presidente a las críticas opositores recibía ovaciones de parte de los legisladores de La Libertad Avanza y sus aliados.

En otro de los pasajes contra los diputados del kirchnerismo, Milei los llamó "kukas" y enfatizó: "¿Saben qué? me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar".

También se refirió a su triunfo electoral al contestar otro de los improperios del kirchnerismo: "Seré muy pordiosero pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje".

