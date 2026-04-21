El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso la reforma electoral

El proyecto busca eliminar las PASO, cambiar el esquema de financiamiento de la política y reflotar el debate por Ficha Limpia.

A través de un mensaje en redes sociales, el Presidente expresó: “Eliminamos las Paso; basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

“Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. ficha limpia: los corruptos afuera para siempre”, agregó.

El anuncio del mandatario llegó mientras cierra su tercer viaje por Israel, donde participó por el acto del Día de la Independencia junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Según fuentes parlamentarias, el texto ingresará por la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza cuenta con un importante número entre propios y aliados.

Después, en caso de aprobarse, irá en revisión al Senado donde el escenario es más parejo.

Entre 2024 y 2025 el oficialismo había ido también por el objetivo de la eliminación de las PASO, pero ante las dificultades para conseguirlo aceptó la suspensión de las mismas sólo por ese turno electoral.