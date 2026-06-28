El presidente Javier Milei anunció que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

El primer mandatario publicó una fotografía junto a Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la quinta de Olivos, al pie de la cual escribió: "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diegos Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia

Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16. MAGA. VLLC!".

La decisión se anunció tras una reunión entre el jefe del Estado Milei, su hermana y Santilli en la residencia presidencial, este domingo por la noche.

Nacido el 6 de abril de 1967, Santilli es contador público y venía desempeñándose como ministro de Interior. Se inició en política en el peronismo pero luego formó parte de la creación del partido Propuesta Republicana hasta que se integró a La Libertad Avanza.

Después del contundente triunfo en las últimas elecciones legislativas de 2025, en las que se impuso con el 41,43% de los votos por sobre el peronismo, el presidente Milei decidió sumarlo a su gabinete como ministro del Interior, cargo que asumió el 10 de noviembre de 2025.

Anteriormente, fue vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 10 de diciembre de 2015 y el 22 de julio de 2021.

También fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó desde el 10 de diciembre de 2021 hasta el 7 de noviembre de 2025 y ejerció diferentes cargos de ministro en la Ciudad de Buenos Aires y diputado nacional y senador nacional también por la Ciudad de Buenos Aires.

Como ministro del Interior, el presidente Milei le confió la tarea de llevar adelante las conversaciones con los gobernadores para articular acuerdos en las principales políticas de Estado que impulsa el Gobierno.

Su designación fue dispuesta tras la renuncia de Manuel Adorni, aceptada por el jefe de Estado en la tarde del sábado 27 de junio.