El presidente Javier Milei anunció obras binacionales ante el Congreso de Paraguay

El presidente Javier Milei viajó a Asunción donde luego de reunirse con su par Santiago Peña brindó un discurso en la Sesión de Honor del Congreso Nacional de Paraguay a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

El jefe de Estado argentino destacó la relación bilateral con el país vecino y enumeró una serie de proyectos conjuntos para fomentar el comercio exterior y obras para facilitar el transporte de pasajeros y de carga.

Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo; el memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta, el acuerdo operativo Yaciretá, que reactivó las obras en Anacuá; optimizar la estructura de la hidrovía; acuerdos aéreos para agilizar el transporte, junto con agilizar los trámites en los pasos fronterizos y acuerdos migratorios.

"Reafirmaremos nuestra vocación de continuar este camino que es el correcto, basándonos en la experiencia presente y pasadas", afirmó. Y agregó: "Es nuestro sincero deseo que los proyectos mencionados, y los que puedan surgir en el futuro, nuestra relaciones bilaterales se profundicen y los lazos que nos unen continúen fortaleciéndose.

Además, Milei resaltó su gestión, la que comparó con la de su par Santiago Peña. "Más allá de los lazos que hermanan a nuestras naciones, ambas cuentan con presidentes que entienden que el Estado no debe ser un obstáculo para el desarrollo, y ambos han impulsado procesos de transformación", manifestó.

"Compartimos una firma convicción con la lucha contra el crimen. Por otro lado, nos une la defensa de la libertad", agregó.