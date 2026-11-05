El presidente Javier Milei agradeció el apoyo iberoamericano al reclamo argentino por las Malvinas

El presidente Javier Milei agradeció el apoyo de la Cumbre Iberoamericana al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, al hablar en la cumbre que se realiza en Madrid.

“Para los argentinos Malvinas es una causa sagrada y Argentina heredó de España los títulos de soberanía sobre las islas Malvinas y los reafirmó mediante numerosos actos de gobierno”, recordó.

Y agradeció “a los países de esta comunidad el respaldo del comunicado especial sobre la cuestión y el apoyo a la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido”.

En otro orden, remarcó que “el liberalismo económico tiene una enorme deuda intelectual con España” y advirtió que “el socialismo es facista en política y el fascismo es socialista en economía”.

El mandatario consideró que el socialismo y el fascimo “comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento”.

“Como dije días atrás, aquí en Madrid, esa pretensión sigue viva en agendas que se denominan progresistas y que ganan terreno en Europa”, denunció.

Y agregó: “La máxima fascista: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, describe a los estados socialistas”.

También celebró que “el espíritu liberal sigue vivo” y que Argentina “demuestra que ese avance es posible”.