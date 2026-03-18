El presidente Javier Milei afirmó que la modernización laboral "es justamente para que no haya sufrimiento del lado social"

En un homenaje a Adam Smith, al cumplirse 250 años de la publicación de su obra La Riqueza de las Naciones, el mandatario declaró que el economista tiene "bien ganado el título de padre de la economía".

"Escribió 200 años adelantado a su época. Cuando plantea la riqueza de las naciones lo que plantea es el crecimiento económico", sostuvo el Presidente sobre Adam Smith.

Milei cuestionó luego a quienes rechazan el progreso tecnológico con el argumento de la generación de desempleo.

"Decir que el progreso tecnológico genera desempleo es una estupidez del tamaño de una casa", subrayó.

"Si la población se multiplicó por 10 en los últimos 250 años, la tasa de desempleo debería ser hoy del 90 por ciento, lo cual es una estupidez", señaló.

Milei criticó además a los dirigentes de la oposición a los que calificó como "luditas de la oposición", en referencia a los artesanos y obreros ingleses del siglo XIX (1811-1816) que destruyeron maquinaria textil, como telares industriales, en protesta contra la Revolución Industrial.

"Es una estupidez -dijo- pensar de ese modo" al asegurar que se debe entender que "cuando alguien genera una invención va a destruir otras cosas pero estará comprando algo de mejor calidad y mejor precio".

Para el jefe del Estado, oponerse al progreso es como oponerse a la invención de la lamparita. "Si no, todavía estaríamos con las velas", ironizó.

"Es cierto -admitió- que el proceso de reasignación de recursos no es instantáneo pero tampoco es cierto que se rompe una empresa instantáneamente".

En el cierre de su exposición inicial, el Presidente consideró que "se necesita tener un mercado de trabajo flexible" y que "la modernización laboral es justamente para que no haya sufrimiento del lado social".

En ese sentido, pidió ver el futuro con optimismo y advirtió que quienes dicen defender a los más vulnerables lo que hacen es perjudicarlos.

Criticó a la ley de alquileres y a quienes la defendían. "Quiero ayudar a los pobres y lo único que hacen es perjudicarlos", dijo.

"En definitiva -añadió- lo que hace el ministerio de Desregulación de Federico Sturzenneger es devolver el derecho de propiedad y la economía crece".

El mandatario participó del homenaje en el Palacio Libertad, en un panel que compartió con el economista Juan Carlos De Pablo.

En el auditorio estuvo gran parte de su equipo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.