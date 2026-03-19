El Presidente Javier Milei afirmó que inexorablemente la inflación se va a terminar en la Argentina

"Tarde o temprano si seguimos haciendo los deberes, corrigiendo los errores fruto de la bestialidad del gobierno anterior, inexorablemente la inflación se va a terminar en la Argentina" sostuvo.

El jefe de Estado declaró que con el kirchnerismo en el poder "Argentina iba camino a ser Cuba con estación intermedia en Venezuela si ellos seguían gobernando".

Al exponer en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán, advirtió que las políticas socialistas fomentaron durante 100 años "la vagancia en base a la inmundicia de la justicia social y el parasitismo".

"Era lógico que nos íbamos a estrolar. Ibamos camino a ser Cuba con estación intermedia en Venezuela", dijo Milei ante un auditorio colmado.

El Presidente agregó que "la izquierda es una idea de parásitos esencialmente" cuyo lema "es no laburar porque si laburan se sienten explotados si son jefes son explotadores entonces parasitan el Estado".

"Lo único que hacen en su vida es desarrollar la retórica para que ustedes sientan culpables de la retórica de ellos y entonces comerles el bolsillo", subrayó.

El mandatario agradeció luego a Patricia Bullrich, presente en el auditorio, por haberse sumado a su gobierno pese a haber competido con él en la carrera presidencial.

"A los argentinos se les presentaron dos opciones de cambio, una más radicalizada, la de la Libertad Avanza, y otra menos radicalizada y tenemos el honor de tener aquí a quien compitió conmigo, la doctora Bullrich, que tuvo la grandeza" de sumarse a la administración.

"Gracias a la doctora Bullrich que decidió poner sus cuestiones al costado por una Argentina mejor", expresó.

Mile calificó como "cavernícolas, mandriles y salvajes" a los sectores de izquierda y fustigó al gobierno de Alberto Fernández por el déficit fiscal que dejó.

Respecto a la inflación, pronosticó que “es de esperar que para el mes de agosto la inflación minorista arranque con cero les guste a quien les guste".

No obstante, aclaró que "pueden pasar cosas en el mundo" como "generar un salto en precio del petróleo y del gas, en el nivel de precios", pero aclaró que "mientras se siga manteniendo el equilibrio fiscal y apretada la política monetaria inexorablemente poco más temprano la inflación se va a terminar en Argentina".

“El motivo que mueve a los socialistas es la envidia y esto hay que decirles en la cara hasta que sientan vergüenza de ser zurdos”, agregó en otro tramo de su discurso.