El presidente Javier Milei afirmó que Argentina va por el buen camino para bajar la inflación

En un posteo en sus redes sociales titulado "La lucha contra la inflación", el mandatario publicó un gráfico que "muestra que salvo el actual gobierno, todos los restantes dejaron una mayor inflación que la recibida".

"Esto no significa -aclaró- que el problema de la inflación esté terminado pero está claro que vamos por el buen camino.

En el gráfico, exhibe indicadores de los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

El Presidente también agregó que “el consumo está en máximos históricos”.