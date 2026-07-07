TRAS UNA REUNIÓN EN OLIVOS

07/07/2026

El presidente Javier Milei adelantó que impulsará un conjunto de reformas que sacarán al país de 90 años de decadencia

En una publicación en su cuenta de X, el primer mandatario afirmó que “esa decadencia fue  gestada por la casta con sus delirantes políticas monetaria y fiscal”. 

El jefe de Estado se reunió con su equipo en la residencia de Olivos para analizar, en principio, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central.

Participaron del encuentro los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Milei informó que el objetivo es delinear “el formato final de la reforma a la Carta Orgánica” de la entidad monetaria.

Explicó que estos cambios “están interrelacionados con otras leyes como Mercado de Capitales, Inocencia Fiscal dos, y todo lo que tiene que ver en el mercado de Seguros y todas las reglas fiscales”.

Milei destacó en declaraciones al streaming Neura que “son un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien”.

En ese contexto, adelantó que se analiza “prohibir explícitamente y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”.

 



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