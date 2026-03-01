Con la llegada de los ministros, comenzó formalmente la Asamblea Legislativa

La inauguración del período legislativo de sesiones ordinarias comenzó a las 20.10 con la entonación del himno nacional.

En el recinto, además del gabinete completo, se encuentran los padres del presidente Javier Milei.

La cadena nacional en la que el jefe de Estado expondrá los lineamientos de su gestión y proyectos futuros comenzará a las 20.55.

El Presidente abrirá el 144 período de sesiones ordinarias con un discurso que se extenderá algo más de 40 minutos y en el que abordará temas ligados a los logros de su gestión y el rumbo económico para 2026.

Este será su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa desde su asunción en 2023.

El mandatario elaboró un discurso junto a su asesor Santiago Caputo y terminó de darle forma el pasado jueves,, tras lo cual su contenido quedó sellado hasta este domingo.

Uno de los ejes centrales, según fuentes oficiales, estará relacionado con destacar que este año impulsará más de 40 reformas relativas a los ministerios que componen la estructura de su gestión.