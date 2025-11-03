El Presidente encabezó una reunión con los nuevos integrantes del Gabinete Nacional

La reunión de trabajo se realizó este lunes en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y fue la primera con los nuevos integrantes del Gabinete Nacional.

El jefe de Estado ingresó al Salón diciendo: “Hola a todos” y saludó con un abrazo a cada uno de los ministros y funcionarios allí presentes.

En el encuentro estuvieron los designados jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli.

También fue la primera reunión en la que participó el flamante canciller, Pablo Quirno, quien asumió el cargo la semana pasada.

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvieron en el encuentro que se prolongó por más de una hora.

Además participaron los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cuneo Libarona (Justicia), y Mario Lugones (Salud).

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, el asesor Santiago Caputo, y la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, también estuvieron en la reunión del Gabinete.

El nuevo Gabinete fue conformado después del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre.





