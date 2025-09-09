El Presidente encabezó la reunión de la Mesa Política Nacional: “Vamos a defender el rumbo”

"La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VLLC!", escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X al hacerse eco del comunicado de su fuerza política.

El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno y participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

También estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.

Después del encuentro, La Libertad Avanza informó que trabajarán “para defender el rumbo porque es el único que puede conducir a la prosperidad”.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron”, señaló el espacio político y sostuvo que son conscientes de que “es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo” en el que los dejaron las gestiones anteriores.

“Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”, aseguró La Libertad Avanza después de la reunión.

Por otra parte, la Mesa Política bonaerense de La Libertad Avanza se reúne en la Casa de Gobierno encabezada por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y participan, además, dirigentes del PRO.

Entre ellos, Diego Santilli, quien destacó el encuentro al señalar que “está bueno” y que plantearán sus ideas.

El diputado nacional sostuvo que su par, Cristian Ritondo “habló con Mauricio (Macri) y que “obviamente el PRO está apoyando”.

“Nosotros hicimos un buen acuerdo en provincia de Buenos Aires, hicimos un buen trabajo, y estamos trabajando en conjunto”, expresó.