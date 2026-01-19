Juan Pablo Scalese, vicepresidente de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, visitó Radio Nacional y conversó con Nicolás Yacoy en Viva la Pepa sobre diversos temas de la actualidad política y económica del país.

"El presidente encabezó la batalla cultural contra la clase política que se enriqueció a costas del pueblo argentino; y ese cambio que encabezó Milei, es el hartazgo de la sociedad contra la clase política".

Scalese contó detalles del armado del partido político que "comenzó en La Rioja con los Menem y se fue extendiendo a todo el país".

“Javier se lanza a la política sin una estructura propia y cuando gana, Karina toma la iniciativa de formar un partido a nivel nacional en solo 6 o 7 meses y sin un peso”.

En otro tramo de la charla y ya entrando en el terreno económico Scalese destacó la tenacidad del Gobierno por mantener a rajatabla el superávit fiscal, porque “la gente tiene que entender que no podemos gastar más de los que ganamos”.

Además habló de la baja del riesgo país, del valor del dólar y del trabajo que viene haciendo el Banco Central para fortalecer las Reservas del Tesoro.