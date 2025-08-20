El Presidente disertará ante empresarios del Consejo de las Américas

Además de Javier Milei, en la conferencia también expondrán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El Consejo de las Américas es una organización empresarial estadounidense cuyo objetivo es promover el libre comercio, la democracia y los mercados abiertos en las Américas.

El evento se realizará el próximo jueves a partir de las 8.30 en el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos.