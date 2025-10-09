El Presidente dijo que las reformas tributaria y laboral están en agenda a partir del 11 de diciembre

El jefe de Estado sostuvo que “tenemos que reformar el sistema tributario para que el Estado le saque lo menos posible a los argentinos”, y que “los argentinos sepan cuánto les está quitando el Estado”.

“Debemos reformar nuestro sistema laboral para que crear empleo sea sencillo y se contrate más”, expresó este jueves ante la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Mendoza, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por esa provincia, Luis Petri.

En ese contexto, Javier Milei señaló que para eso “es importante tener en cuenta la secuencialidad”, porque “si bajamos impuestos eso libera recursos en el sector privado y eso permite una reforma laboral en un contexto en el que crecen los trabajos y los salarios”.

“Y eso nos permite abrir la economía y profundizar más la inserción en el comercio internacional, y eso genera nuevo impulso al crecimiento económico y nos permite entrar en reformas permanentes”, explicó.

Afirmó que “esa es la agenda reformista que estamos planeando llevar a cabo a partir del 11 de diciembre, cuando la composición de las cámaras no sean tan hostiles como las que tenemos ahora”.

En otra parte de su exposición, destacó que “este Gobierno hemos logrado bajar la presión fiscal en 2 puntos del PBI durante el primer año de gestión y hemos bajado o eliminado 19 impuestos en poco tiempo” y señaló que se trata de “algo que no se veía en Argentina en mucho tiempo”.

Además, destacó el modelo de Mendoza y afirmó que “nuestro norte es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”.

Dijo que “los argentinos hemos tenido el peor de los males, el Estado presente” y afirmó que se trató del “lastre de 20 años de populismo”.

“El Estado presente es capaz de tornar pobre lo que antes era fértil”, remarcó.