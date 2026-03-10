El Presidente dijo en Estados Unidos que se acabó la Argentina corrupta 

Al abrir la Argentina Week 2026, el presidente Javier Milei aseguró que "se terminó la Argentina corrupta" y apuntó contra "empresarios prebendarios".

En su intervención, el jefe de Estado destacó: "Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”.

“Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios", remarcó.

Y continuó: "Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

"Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis. ¿A caso se creen que en el Estado hay ángeles?", sentenció.

Por otra parte, el Presidente aseguró que su gestión busca avanzar hacia una transformación profunda del país basada en principios de libertad económica, aunque remarcó que existen límites en las herramientas de política que se pueden utilizar.

“Nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que les planteo a cada uno de mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales", enfatizó.

En ese marco, afirmó que el rumbo económico debe sostenerse en criterios éticos además de resultados.

“Cuando uno hace lo que es justo, la economía próspera; sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal", puntualizó Milei.

"Argentina Week 2026" es una actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America.

