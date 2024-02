"El presidente desconoce el federalismo"

El senador nacional de Unión por la Patria por Chubut, presidente del Partido Justicialista de la provincia y ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, en diálogo con Es Ahora sostuvo que “Estamos en un momento difícil, complicado. Con un presidente y una forma de gobernar unilateral, desconociendo el federalismo y ejerciendo presión sobre los gobernadores, no solamente en lo económico sino en lo verbal de decir barbaridades de cada uno que piensa diferente.”

Acerca de la advertencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el abastecimiento de petróleo y gas el senador Linares afirmó que “ No se puede llevar a cabo, es una expresión. Fui muchos años intendente en mi ciudad, son expresiones que uno lleva a cabo históricamente. La solución del conflicto tanto el gobernador y los gobernadores la tienen, primero no dejarse ningunear ni amedrentar por el presidente de la nación. En democracia la división de poderes existe, le guste o no al presidente de la nación.”

Linares afirmó que hay una voluntad mayoritaria de anular el DNU y señaló que la vicepresidenta Victoria Villarruel no respondió ante los pedidos para su tratamiento, el senador sostuvo que “No han cumplido ninguno de los reglamentos internos de la cámara, esto lo pueden hacer porque son gobierno. El día que no sean gobierno tendrán que pagar las consecuencias de todo el destrato que están haciendo. El DNU no puede aplicarse porque no es de necesidad ni de urgencia, por eso se dilató tanto en diputados conformar la bicameral, lo que querían era ganar tiempo para que el DNU siga en vigencia. Hoy con esta batalla que lanzó entre gobernadores y el presidente y parte de su equipo, me parece que se van a adelantar los tiempos.”