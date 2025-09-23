El presidente de la Sociedad Rural celebró la quita de retenciones temporal

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, destacó el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre, una medida que apunta a incentivar la liquidación de divisas y fortalecer la competitividad del sector agroexportador.

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, resaltó el diálogo con el Ejecutivo nacional y expresó que "el Gobierno llegó a esta decisión también por escuchar las opiniones del sector".

"Esto genera incentivo a producir más y eso genera algo virtuoso. Ese costo fiscal se cubre con más producción y más laburo", dijo, al tiempo que subrayó que "es la primera vez que ante una crisis, un gobierno en vez de subir impuestos los baja".

En ese marco, Pino sostuvo que "hay que tener memoria de cómo estábamos y cómo está hoy el sector" y expresó: "Veníamos de una situación donde ganar plata estaba mal visto".

La disposición abarca a productos como soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, además de sus subproductos, y se aplicará hasta alcanzar un cupo máximo de siete mil millones de dólares en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.