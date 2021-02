El Presidente analiza subir retenciones para garantizar “precios razonables”

El presidente Alberto Fernández planteó la posibilidad de “subir las retenciones o poner cupos” a la exportación de productos alimenticios para evitar que se traslade al consumidor el aumento de su precio internacional y, así, “garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”.

En ese sentido, dijo que no está “contra el campo” sino enfocado en una recuperación del salario “en términos reales” después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, “fue del 20 por ciento”.

Para alcanzar este objetivo el Gobierno terminará de definir mañana una agenda de encuentros con dirigentes sindicales y empresarios, de modo de llegar antes de fin de mes a un principio de acuerdo sobre la pauta salarial que, se busca, esté unos puntos por sobre la inflación proyectada para 2021 que, según el Presupuesto, será del 29%.

“Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”, señaló el Presidente, en una entrevista publicada hoy por Página/12.

“Yo le he dicho al ministro de Agricultura (Luis Basterra) que todo tiene un punto límite. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo”, agregó Fernández.

Para ejemplificar su argumento se refirió el caso de la carne, al señalar que hasta hace poco China “solo importaba carne envasada y había un número limitado de frigoríficos que tenían capacidad de exportar”, pero que “ahora decidió importar carne con hueso, medias reses”, lo cual afectó el precio de góndola de cortes como el asado, por ejemplo.

“El productor de carne tiene la posibilidad de vendérsela al carnicero o vendérsela a China a un precio enorme. Yo necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales porque no producen en precios internacionales. Ellos no producen en dólares”, afirmó el Presidente.

Ante este escenario, dejó en claro que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan”.

“Yo les pido que comprendan de lo que estoy hablando y que la gente me entienda. Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos”, remarcó el Presidente en la entrevista, tras lo cual pidió al sector del agro “entender que son parte de la Argentina”.

“Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”, sentenció.

En esa línea, remarcó la importancia de que el salario real pueda recuperarse este año.

“Venimos de una pérdida del salario de cuatro años que en términos reales fue del 20 por ciento. Necesito que el salario mejore en términos reales. Ahora, si alguien pretende recomponer los 20 puntos en un año, estamos en un problema. Hay que ir paulatinamente, mejorando el ingreso”, sostuvo Fernández.

Para apuntalar este debate, la vicejefa de Gabinete, Cecila Todesca Bocco, confirmó esta semana que citará a sindicatos y empresarios para “contarles cómo vemos este año, cuáles son los objetivos y cuáles las variables económicas que deben converger para alcanzar ese 29%”.

“No va a ser fácil pero debemos intentarlo”, afirmó Todesca Bocco en una entrevista con El Destape, en la que apuntó que lo que se pretende “no es un acuerdo cerrado, sino una metodología de trabajo”.

“Si queremos una recuperación de la economía, tenemos que apostar a una recuperación del salario”, ya que el “60% del PBI se explica por el consumo privado”, afirmó la funcionaria.

Las fechas de los encuentros con empresarios se definirán este lunes en una reunión que mantendrán los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, según indicaron a Télam fuentes de la Jefatura de Gabinete.

Hasta el momento está confirmada una reunión el miércoles 10 con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), cuyos referentes serán convocados por el ministro Moroni.

Lo que aún no está definido es el encuentro con los empresarios, pues hay dos opciones: que sea el jueves 11, al día siguiente de la reunión con sindicalistas; o el miércoles 17, es decir, una semana después.

La agenda oficial prevé una reunión definitiva, que incluirá a todas las partes, el miércoles 24 de febrero, con la premisa de anunciar un principio de acuerdo.