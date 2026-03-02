El predio de La Rural de Palermo avanza hacia su autosustentabilidad

El espacio cuenta con 1.100 paneles solares para la provisión de energía renovable y con dispositivos especiales para la gestión y reciclaje de residuos que le permite reducir en forma notable su huella de carbono y la emisión de gases contaminantes.

Así, avanza hacia una gestión ambiental cada vez más profesional y orientada a la mejora continua en materia del cuidado del medio ambiente.

En ese marco, La Rural está llevando adelante el proceso de medición de su Huella de Carbono Organizacional 2025, un hito institucional inédito para la compañía.

El proyecto se lleva adelante en conjunto con Zeroma, startup climate-tech especializada en medición y gestión de huella de carbono en la industria de eventos.

“Medir nuestro impacto es el primer paso para transformarlo y este proceso nos permite avanzar hacia una gestión más consciente, transparente y alineada con los desafíos ambientales actuales, fortaleciendo al mismo tiempo nuestra propuesta de valor como predio líder de la industria de eventos", destacaron voceros de La Rural.

La medición de la huella de carbono permite identificar, cuantificar y analizar el impacto ambiental asociado a las operaciones del predio estableciendo una base sólida para la definición de acciones concretas, la toma de decisiones estratégicas y la implementación de políticas de reducción de emisiones.

Los resultados oficiales de la medición de la Huella de Carbono Organizacional 2025 serán presentados durante el mes de marzo y La Rural invita a seguir de cerca este lanzamiento, que marcará un nuevo capítulo en su camino hacia una operación cada vez más responsable y sustentable.

Con más de 140 años de historia, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, es el principal centro de eventos de Argentina y uno de los grandes referentes de Latinoamérica.

Su propuesta combina infraestructura de primer nivel y servicios integrales para visitantes y expositores junto con una sólida capacidad productiva para el desarrollo de ferias, congresos, convenciones y exposiciones de escala internacional.

El predio está ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad, cuenta con 45.000 metros cuadrados cubiertos, con más de 8.000 metros cuadrados de espacios verdes y con conectividad y soluciones tecnológicas de última generación.

Además, se destaca por sus servicios operativos y logísticos, y un estacionamiento subterráneo con capacidad para 1.000 vehículos.